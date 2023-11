Orelsan : son "Civilisation Tour" mis à l'honneur dans un livre

Son photographe Félix Aaa a compilé plus de 160 photos des coulisses et des concerts du rappeur français dans son livre.

Près de deux ans après la sortie de son dernier album "Civilisation", Orelsan continue de le mettre à l’honneur. Il l’a notamment défendu lors d’une tournée en 2022, ainsi qu’au cinéma, avec une séance unique le 28 septembre dernier dans les salles obscures. Une façon de faire découvrir ou redécouvrir à son public les moments forts qu’il a pu vivre lors de son "Civilisation Tour". Et dans la continuité de son travail, c’est son photographe Félix Aaa qui, à son tour, va rendre hommage à cette tournée .

Le 10 novembre prochain, l’artiste dévoilera son tout premier livre, "Civilisation Tour", qu’il consacre entièrement à Orelsan et ses concerts à travers la France et la Belgique. Un ouvrage qui dévoilera les coulisses de cet évènement, en plus de 160 photos. Un travail de plus de deux ans, qu’il évoque au micro de France 3 Normandie. "J'ai beaucoup de clients qui m'imposent leur vision des choses et ça tue ma créativité. Là, j'ai eu carte blanche", explique le photographe anglais. Une liberté artistique qui permet à Félix de prendre le temps de trouver la direction qu’il veut prendre : "Il m'a fallu du temps pour comprendre le rythme du show, mais surtout pour comprendre que je ne peux pas tout prendre". Il poursuit : "C’était un peu comme un jeu !"

"Il faut que le public sente les images, qu'il ait l'impression d'être au concert"

Au fur et à mesure, Félix Aaa découvre aussi qui se cache derrière vraiment Orelsan. "C'est quelqu'un de si calme, de si décontracté ! Je me souviens d'une photo prise de lui dans un hamac à Madagascar. Ça résume bien qui il est. J'ai aussi découvert quelqu'un de très humble". Grâce à ce livre, le photographe souhaite justement montrer au fan une facette plus intime du rappeur, à travers ses photographies entre concerts et coulisses. Une caractéristique important pour le photographe et perfectionniste : "Il faut que le public sente les images, qu'il ait l'impression d'être au concert. Une chose dont on se rend beaucoup moins bien compte quand on voit une photo sur un écran." Un discours qui donne grandement envie de découvrir le livre "Civilisation Tour" le 10 novembre prochain aux Éditions La Marinière.