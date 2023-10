Tayc sort du silence sur son clash avec Dadju

Le chanteur français a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre en garde l'interprète de "Reine".

C’est un clash inattendu mais qui n’est pas prêt de s’arrêter. Au début du mois d’octobre, Tayc a lancé un pic à Dadju lors d’un concert : "On n’a pas eu besoin de grand frère nous", a-t-il lâché. Un message visé qui est rapidement tombé dans l’oreille du frère de Gims et n’a pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, l’affaire n’est pas finie, après une story postée par l’interprète de "N’y pense plus".

"Je reçois des messages dans tous les sens depuis hier… Donc, on va parler une bonne fois pour toutes, débute le chanteur français sur Instagram. Ce que personne ne sait, c'est qu'on n'est même plus sur de la musique, de l'artistique ou du showcase pas payé, là on est dans la vraie vie. On est dans une histoire où ma propre famille a été impliquée et affectée par ce soi-disant 'Grand reuf'". Si les raisons de ce soudain clash avec Dadju ne sont toujours connues, il aurait donc pris des proportions plus grandes qu’un simple pic, faisant sortir Tayc de ses gonds.

"Croyez-moi vraiment, c'est juste parce que je respecte encore un minimum sa carrière et ce qu'il a bâti que je reste silencieux sur ce qu'il m'a fait, mais aujourd'hui il n'est PLUS RIEN pour moi. Je me rends compte que j'étais le seul à le voir comme un brother", lance-t-il. Il poursuit : "Tu pourras mettre toutes les convers qui te feront plaisir pour me vanner, mais tu pourras rien nier, on n’est pas les mêmes. Je me suis fait seul moi et je mourrai seul. L’hiver arrive sur toi très vite, faux prince", conclut-il. Des paroles assez dures de la part d'un Tayc visiblement très atteint. Reste à savoir si Dadju osera lui répondre…