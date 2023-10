Josman : les chiffres fous de sa mixtape "J.000.$"

Le Jos' est définitivement devenu une tête d'affiche du game.

Le chemin parcouru par Josman est remarquable. Il est loin, le temps où le rappeur tournait d'open mic en open mic, dans toute la banlieue parisienne, pour faire découvrir son talent. On se rappelle notamment de ses premiers projets, comme la mixtape "000$" sortie en 2017, qui avait rencontré un beau succès critique bien que les chiffres n'étaient pas encore incroyables à l'époque. Désormais, l'artiste a bien changé, et il s'apprête d'ailleurs à remplir son tout premier Bercy, le 24 février 2024.

Et justement, Josman n'a pas oublié tout le chemin qu'il a dû parcourir pour arriver là, ni ses fans hardcore qui le soutiennent depuis le début. Et il a décidé de leur faire plaisir, en dévoilant vendredi une toute nouvelle mixtape, "J.000.$", en réponse à son projet de 2017. Une réponse qui a le goût de revanche, comme il l'explique lui-même dans un tweet : "J’ai sorti en 2017 une mixtape « 000$ » qui parlait essentiellement de la rage qui découlait du manque d’argent. Je viens de sortir à mon plus grand bonheur la meilleure réponse possible à ce projet. J.000.$".

Et le moins qu'on puisse dire c'est que les fans ont répondu présent, puisque les premiers chiffres de la mixtape sont tombés et qu'ils sont très solides. Le projet a cumulé 2,1 millions de streams en 24h, un démarrage impressionnant pour une mixtape, et tout ça sans featuring, s'il vous plaît. Une belle performance pour le rappeur, qui prend un peu le contre-pied de l'industrie, puisqu'il accorde toujours autant d'importance à la qualité des textes dans ses musiques. Et visiblement, ça marche !