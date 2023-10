Damso annonce-t-il un nouvel album?

On ne comprend plus très bien...

Il y a quelques mois, Damso annonçait qu'il comptait faire une pause dans sa carrière, lui qui a fait vivre son dernier projet en date, "QALF", pendant plus de trois ans grâce à des rééditions et des tournées. Le rappeur belge comptait partir faire le tour du monde en camping-car, chose qu'on ne voit pas souvent dans le rap game, mais Dems n'est pas un artiste comme les autres. Il avait même offert ses chaînes et sa montre lors de son dernier concert pendant lequel il annonçait son départ.

Mais depuis ce week-end, on se demande si tout ça ne serait pas du bluff. Car le 28 octobre sortait "QALF LIVE", une réédition en vinyle avec des versions live et quelques morceaux inédits qui n'étaient pas présents sur "QALF" initialement. En parallèle, il a supprimé "QALF" sur toutes les plateformes de streaming, et l'album n'existe plus qu'en vinyle, dans son édition "QALF LIVE". Une édition qui a été reçue ce 28 octobre par les fans l'ayant commandée, avec un petit message à l'intérieur.

"Bēyāh sera mon prochain album", peut-on lire sur les vinyles. On n'en sait pas beaucoup plus concernant la signification du nom de l'album, ou encore son contenu. Concernant la date de sortie, on espère que Damso va vraiment prendre sa pause comme il l'avait annoncé, ce qui nous amènerait directement en... 2025 pour la sortie de "Bēyāh". Le rappeur est définitivement trop fort pour faire spéculer tous les fans, on vous tient au courant dès qu'on en sait un peu plus.