Jul pèse plus lourd que de prestigieux labels

Ce sont les chiffres qui parlent.

Si on avait encore un doute sur le poids de Jul dans l'industrie musicale, des chiffres récents viennent d'être publiés qui montre que le Marseillais, enfin plutôt son label D'Or et de Platine, pèse plus lourd que de gros labels abrités par des majors. Et on sait très bien que D'Or et de Platine produit presque exclusivement le J, on peut donc résumer les choses ainsi : Jul, seul ou presque, fait plus de chiffres que de très gros labels comme Rec.118 ou encore Polydor. Ça s'appelle la puissance...

C'est ce que montre le classement des labels des plus streamés en France. Avec D'or et de Platine, Jul prend 2,5% du marché du streaming. Alors oui, précisons tout de même que cela englobe Gips et Moubarak, des artistes signés par le J. Mais ce n'est pas leur faire injure que de penser que c'est bien celui qui a mis sa marque sur le maillot de l'Olympique de Marseille qui fait le plus de chiffres. Les faits sont là, tout simplement.