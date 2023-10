Ninho fait référence à Freeze Corleone dans son dernier featuring avec Leto

Ninho (à gauche) et Freeze Corleone (à droite) © Instagram / @ninhosdt et @bigfreezecorleone667

Sur "187 mesures", le rappeur fait un clin d'oeil à un morceau du membre du 667.

Quatre ans après la sortie de "TRAP$TAR 2", Leto dévoile enfin la suite. Le 20 octobre dernier, le Parisien balance le troisième volet de ce projet avec dix-huit morceaux et y invite Koba LaD, Tiakola, Rsko, SDM, Gazo et Ninho. Ce dernier apparaît sur le quatorzième titre de l’album : "187 mesures", qui marque une énième collaboration entre les deux rappeurs. Après "Vie de star" en 2021, "Macaroni" en 2020, "Tes parents" en 2019, "Avon Barksdale" en 2018 et "Crésus" en 2016, Leto et Ninho se la donnent de nouveau à deux.

Dans ce nouveau featuring musclé intitulé "187 mesures" et produit par Boumidjal et HoloMobb, l’artiste du 91 prouve une nouvelle fois sa capacité à travailler avec Leto. Une connexion qui n’a pas manqué de faire parler les réseaux sociaux, de part ses paroles notamment. Ninho n’hésite pas à faire un clin d’oeil à un autre rappeur qui a fait beaucoup parlé de lui en cette rentrée : Freeze Corleone.

"Un M, deux M, trois M, quatre M, j'éteins l'bigo, j'suis déconnecté", lâche l’interprète de "La vie qu’on mène" dans son couplet. Une référence direct au rappeur du 667 et son dernier album, "Attaque des clones" ou "ADC". Sur le titre "Shavkat", qui réalise un gros impact à sa sortie et compte aujourd’hui plus de 26 millions de streams sur Spotify, il dit : "Un M, deux M, trois M, quatre M (Cash), faut les AMG, les RS et les Pack M (Sku)". Une belle façon de louer le rap de Freeze Corleone et de faire espérer un potentiel featuring entre les deux au public.