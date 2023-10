Busta Rhymes annonce un nouvel album !

Avec des gros noms à la production.

Busta Rhymes vient d'annoncer la sortie imminente de son onzième et tout nouvel album, "Blockbusta". Pour transmettre cette très bonne nouvelle à ses fans, le rappeur new-yorkais a diffusé un genre de vidéo-conférence sur Instagram, entouré des trois producteurs qui ont travaillé sur le disque avec lui : Timbaland, Swizz Beatz et Pharrell Williams. Une affiche de légende pour cet album qui devrait très bien porter son nom et dont la date de sortie est fixée au 24 novembre prochain.

"Blockbusta" sera le onzième album du rappeur, plus de trois ans après "Extinction Level Event 2 : The Warth of God". On pouvait y retrouver de nombreuses collaborations avec Eminem, Kendrick Lamar, Mariah Carey, Anderson .Paak, Q-Tip, Rick Ross, Mary J. Blige, Rapsody, Ol’ Dirty Bastard ou encore Rakim. Pour le moment, aucune information sur les featuring du futur album de Busta n'a été partagé, même si l'on devrait probablement y retrouver sa dernière connexion avec Coi Leray sur "Luxury Life".

En parallèle, Busta Rhymes est toujours en tournée mondiale aux côtés de 50 Cent pour les 20 ans de "Get Rich' or Die Tryin". Cet été, Waka Flocka Flame lançait d'ailleurs un appel aux deux rappeurs new-yorkais, affirmant que "la culture a besoin d'un album commun" entre eux. Un souhait auquel les concernés n'ont pas répondu, du moins pour l'instant...