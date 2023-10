PNL totalement validé par Grand Corps Malade

"C'est les boss", avoue le slameur français.

Actuellement en promo pour la sortie de son nouvel album "Mesdames", Grand Corps Malade s’est rendu chez GQ pour juger le rap français. Entre Tiakola, PLK ou encore SDM, le slameur français a donné son avis sur les rappeurs d’aujourd’hui et a notamment tari d’éloges PNL.

Alors qu’il regarde le clip de "Deux Frères", single de l’album éponyme sorti en 2019, il avoue : "Ce n’est pas mon préféré ‘Deux frères’, je ne me rappelais même plus du clip, mais il est super beau". C’est une de leurs forces, d’après Grand Corps Malade : "Toujours des clips hyper léchés, hyper esthétiques". Il poursuit : "Pour moi, ils ont amené deux choses PNL : leur musique, toujours des instumentales très planantes et en même temps, ils posent à leur façon, souvent avec de l’autotune mais avec quand même un gros beat. Tu reconnais tout de suite PNL, il y a une espèce de patte musicale qui est très reconnaissable".

"J’ai vu pas mal de gens qui essayaient de faire du PNL après, confie Grand Corps Malade. C’est plutôt bon signe ça veut dire que tu as marqué le terrain". Pour l’interprète de "Dimanche soir", une autre force réside dans leur plan marketing. "C’est les boss, dit-il. Arriver à faire de tels évènements sans apparaître nulle part, c’est le rêve de tout artiste. De ne pas être obligé de faire de la promo". Il poursuit : "Sans donner d’interview, ils se sont créés un mystère autour d’eux et en même temps c’est les chansons et les images, notamment les clips qui parlent pour eux. Ils ont portés énormément d’importance à leurs clips".

Grand Corps Malade conclut en donnant l’impressionnant nombre de vues du clip de "Deux Frères", qui s’élève à ce jour à plus de 99 millions de vues. "Pourtant, ils ont pas fait de promo, donc c’est fort."