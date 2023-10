42 Dugg a été libéré de prison

42 Dugg était emprisonné depuis plus d'un an.

Yo Gotti était là pour l'accueillir.

Après près d'un an et demi passé derrière les barreaux pour possession illégale d'arme à feu, 42 Dugg vient d'être libéré de prison. Dès sa sortie, le rappeur de Détroit a été accueilli par son grand ami et boss Yo Gotti, présent en compagnie d'autres membres de sa famille. De belles retrouvailles largement documentées sur les réseaux sociaux à travers de nombreuses photos et vidéos.

42 Dugg has been released from prison and Yo Gotti picked him up



via: CMG pic.twitter.com/Ffe4I9Ldx9 — HipHopDX (@HipHopDX) October 18, 2023

En plus de celui de Yo Gotti, 42 Dugg est aussi signé sur le label de Lil Baby. Logique donc que le jeune rappeur fraîchement libéré de prison fonce voir son autre acolyte dès sa sortie. Les deux se sont retrouvés chez un bijoutier, IceBox, pour célébrer tout ça en faisant quelques gros achats. Là aussi, ce sont des images qui font plaisir à voir !

Lil Baby welcomes home 42 Dugg at IceBox on his first day out 🔥💎 pic.twitter.com/2GjYOtHqux — Daily Loud (@DailyLoud) October 18, 2023

Cette liberté longtemps attendue et réclammée par ses proches ne va pas sans condition pour 42 Dugg. Pour sortir, il a dû payer une amende de 20.000 dollars et est désormais soumis à un programme de surveillance pendant trois ans en plus de l'obligation de ne prendre aucune drogue. En espérant qu'il réussira à rester sérieux !