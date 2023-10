Gucci Mane met fin à son clash avec T.I.

Une querelle qui durait depuis 2012.

Un froid qui dure depuis onze ans. Mardi 17 octobre, Gucci Mane dévoilait son nouveau projet, "Breath Of Fresh Air". Un double-album sur lequel on retrouve J. Cole, Lil Baby, 21 Savage ou encore Kodak Black et Roddy Rich et dont il célébrait la sortie lors d’une soirée organisée au Tabernacle à Atlanta le soir même et en bonne compagnie. À ses côtés, Quavo, Latto et Key Glock. Ce dernier apparaît même en featuring sur ce seizième opus. Mais l’arrivée de la soirée n’est autre que celle de T.I., avec qui Gucci Mane entretient une relation électrique.

L’histoire remonte en 2012, alors que T.I. est apparu aux côtés de Jeezy, ennemi du rappeur à ce moment-là. Six ans plus tard, les deux artistes américains ravivent leur querelle après qu’ils aient chacun affirmé avoir inventé la trap. En 2020, T.I. et Jeezy ont tous les deux envient d’en finir avec cette histoire, "le meilleur scénario" pour la trap d’après T.I. Et alors qu’avec Jeezy, l’interprète de "Get The Bag" a mis fin au beef après un battle musclé, au tour de Tip d’enfin se montrer aux côtés de Gucci Mane pour apaiser les tensions, en apparaissant à sa Release Party.

Sur les vidéos, les deux rappeurs se sont salués en se serrant la main sur scène, devant la foule, T.I. proclament son "amour" et son "respect" pour Guwop. "Beaucoup de respect T.I.", partage même le rappeur d’Atlanta en filmant son confrère. Tout est bien qui finit bien.