SDM, Keblack, Naza, Gradur : Venant Delacapitale investit le Zénith de Paris avec un concert exclusif

C'est la soirée à ne pas manquer.

Originaire de Grigny dans l’Essonne, Venant Delacapitale est aujourd’hui une référence dans le monde de la nuit. Directeur artistique et véritable chef d’orchestre, il est derrière de nombreuses soirées et showcases dans le monde entier. Niska, Leto, French Montana, Aya Nakamura ou encore Naza, Booba et Gradur, c’est lui qui est à l’origine de ces évènements inoubliables entre Marbella, Dubaï, Manchester et bien sûr, Paris.

Justement, le 24 avril prochain, Venant Delacapitale pose ses valises dans sa ville de coeur, celle dont il tire son surnom. À l’occasion d’un énorme spectacle au Zénith de Paris, Venant a vu les choses en grand. Intitulé "La Capitale, le concert", il promet une soirée de haute volée avec des invités de marque. DJ Alak Jackson, SDM, DJ Leska, Vegedream, Imen ES, Gradur ou encore Keblack, Naza, Ronisia, Franglish, Heuss l’Enfoiré et Landy, ce concert s’annonce phénoménal, à l’image des précédentes soirées dans le monde entier de l’ambitieux Venant.

Kim et Dopebwoy sont aussi de la partie, avec des de nombreux artistes et invités surprises à découvrir le soir du spectacle. Les places sont déjà en vente au prix de 50,60 euros et disponibles sur le lien juste ici. Un concert à ne surtout pas louper alors rendez-vous le 24 avril prochain au Zénith de Paris pour "La Capitale, le concert".