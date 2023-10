Tupac : Diddy a appelé son frère pour nier toute implication dans son meurtre

Il y a déjà plusieurs années.

Depuis la relance de l'enquête autour de l'assassinat de Tupac, les soupçons se dirigent de plus en plus vers Diddy, d'autant plus au vu des récentes prises de parole de 50 Cent. Si Diddy n'a pour le moment pas réagi à ces accusations, le frère de Pac, Mopreme Shakur, s'est exprimé sur cette théorie. Invité dans le podcast The Art of Dialogue, il raconte même un coup de téléphone reçu par Diddy il y a longtemps, quelques années à peine après le meurtre de son frère. A ce moment-là, le rappeur new-yorkais et boss de Bad Boys affirmait n'avoir aucun lien avec le drame.

"Puff m'a appelé il y a longtemps. Il m'a dit : "Je veux que tu saches que je n'ai rien à voir avec le meurtre de ton frère. Je sais qui tu es, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés et je veux juste t'appeler d'homme à homme et te faire savoir que je n'ai rien à voir avec la mort de ton frère"."

Un coup de téléphone que Mopreme avait à l'époque vu d'un mauvais oeil. Selon lui, il s'agissait d'un moyen pour Diddy d'assurer ses arrières.

"Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé ? C'était au début des années 2000. Le journal L.A. Times venait de sortir un article sur l'affaire qui le soupçonnait. Je lui ai dit que j'appréciais la démarche, mais que la vérité finirait par sortir un jour ou l'autre. Alors on verra."

Mopreme Shakur s'était déjà exprimé sur toutes ces rumeurs au début du mois, peu après l'arrestation de Keefe D. A ce moment-là, il préférait ne pas prendre position, se réjouissant simplement que l'enquête progresse enfin. Affaire à suivre !