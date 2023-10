Abou Debeing : sa première victoire en tant que combattant MMA !

Ce week-end, le rappeur et sportif s'est brillamment illustré face à Ludovic Fidèle lors de son premier combat de MMA.

Alors qu’il fait un carton aux côtés de Jungeli, Imen Es, Alonzo et Lossa avec “Petit Génie”, Abou Debeing fait aussi parler de lui sur le ring. Le rappeur du 15e arrondissement a réalisé dimanche 15 octobre son premier combat de MMA, quelques mois après avoir annoncer rejoindre l’aventure.

Dans la catégorie des moins de 77 kilos, Abou Debeing s’est confronté à Ludovic Fidèle à la Halle de la Courrouze à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Un match qui s’est terminé par une victoire de l’artiste français au deuxième round par soumission. Sur les réseaux sociaux, il partage avec son public sa victoire en vidéo. Une publication qu’il accompagne d’un message : "Victoire hier soir par soumission au deuxième round pour mon premier combat de MMA à A.E.F Championship. Merci du soutien, la préparation a été vraiment difficile. J’ai du perdre plus de 20kg, m’entraîner 2 fois par jour, avoir une rigueur et une discipline irréprochable pour aller au bout de cette aventure et j’en suis fier ! On se reverra bientôt dans l’octogone". Il conclut : "Merci encore à tout mes proches et toutes les personnes qui ont fait le déplacement je vous avait dit que je ne vous décevrais pas !"

Une transformation en 123 jours

Fin août, Abou Debeing annonçait à ses fans rejoindre l'écurie de Fernand Lopez chez Ares Fighting. Une annonce en vidéo où le rappeur a documenté toute sa transformation physique. Une transformation en 123 jours où le jeune combattant entreprend un entraînement intensif aux côtés de son coach et ami Mehdi Ben Lakhdhar, également combattant professionnel français de MMA. Une perte de poids impressionnante et un gain de muscles qui l'aura donc mené à la victoire ce week-end.