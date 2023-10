Nouvelle Ecole : Aya Nakamura répond aux critiques

Elle sera aux côtés de SCH et SDM dans la saison 3 de "Nouvelle École" sur Netflix.

Membre du nouveau jury de "Nouvelle École", la chanteuse a dû faire face aux critiques.

Pour la saison 3 de "Nouvelle École" sur Netflix, le jury fait peau neuve… et certaines décisions ne passent pas auprès du public. Ainsi, si SCH reste à son poste, Shay et Niska quittent le navire. Pour les remplacer, le choix s’est porté sur SDM et Aya Nakamura. Mais sur les réseaux sociaux, la présence de l’interprète de "Baby" ne plaît pas auprès des internautes, estimant qu’elle n’a pas sa place au sein d’un programme axé sur le rap. La chanteuse ne s’est évidemment pas laissée faire.

Sur Instagram, Aya Nakamura a pris la parole en publiant un court message pour répondre à ses détracteurs. Alors qu’un fan lui demande, "Tu réponds quoi à ceux qui ne te trouvent pas légitime en temps que jury de Nouvelle École ?", elle répond : "Big lol franchement hein, ceux qui disent ça ne connaissent pas la musique tout simplement". Une réponse brève mais sans pincette pour la star française, qui n’a que faire des critiques des haters.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse doit faire face aux critiques des internautes. Début janvier, Aya Nakamura était aux côtés de Léna Situations dans son podcast "Canapé Six Places". Elle expliquait justement son rapport aux haters face aux attaques qu’elle reçoit régulièrement. "Il faut prendre du recul. Il faut être bien entouré aussi. Il faut surtout déjà se dire, ‘C’est bon, tu sais quoi, c’est la vie, c’est la célébrité, il y a toujours des gens qui vont parler'", expliquait-elle.