Niska annonce son retour avec un album et une tournée

Un come-back prévu pour l'année 2024.

Niska est enfin prêt à balancer du neuf. S’il s’est illustré en tant que jury de "Nouvelle École" dans la saison 2 cette année, le rappeur du 91 n’a rien sorti en solo. Après des featurings avec Maes, Kima, Gaz Mawete ou encore Mig et Mayo, son public a pu l’apercevoir faire le tour de la France dans le cadre de sa tournée. Sur la scène du Rocher de Palmer à Bordeaux le 8 octobre dernier, Niska l’annonce : son retour est imminent.

Face à la salle et après un show bouillant, l’interprète de "Réseaux" s’est laissé aller à quelques confidences avant de quitter son public. "Vous êtes les meilleurs. Restez comme vous êtes. J’espère qu’on se reverra très bientôt, lance-t-il. Normalement il y a une tournée prévue pour 2024, un nouveau projet pour 2024. Restez concentrés la famille, ça va chier comme jamais. Charo un jour, Charo toujours."

Alors qu’il ne fait plus parti du jury pour la saison 3 de "Nouvelle École", Niska se concentre désormais sur la suite. Un peu moins d’un an après la sortie de son dernier projet "Le Monde est Méchant (V2)", qui réunissait notamment Zed sur "Sal Baye" et Gazo sur "R.A.S", le rappeur devrait rincer ses fans l'année prochaine. Actuellement, le rappeur continue d’enflammer les salles de France. Il sera à Metz le 10 novembre prochain et passera par Nantes, Rouen et Lyon avant de clôturer définitivement sa tournée le 16 décembre à Reims.