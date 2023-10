Beyoncé bat des records avec la tournée "Renaissance"

Taylor qui??

Beyonce continue de faire parler d'elle dans le monde entier, avec sa tournée "Renaissance Wolrd Tour" qui va même s'offrir une seconde jeunesse, puisqu'elle va apparemment être adaptée au cinéma. Un film qui sera apparemment centré sur Queen B en personne, sa préparation pour les concerts, ses rapports avec sa fille. On imagine que les coulisses de l'événement vont intéresser pas mal de monde, puisqu'avec ses 56 dates, toutes à guichet fermé, elle a attiré presque 3 millions de spectateurs, venus la voir en concert.

En attendant de savoir si cette adaptation en salle sera un succès, Beyonce peut déjà se vanter d'avoir battu des records avec son "Renaissance World Tour". Une tournée de 56 dates à travers le monde qui aura amassé un total de 579 millions de dollars de recettes. Tout simplement la tournée la plus lucrative de toute l'histoire pour une artiste féminine, en détrônant au passage Madonna et ses 411 millions amassés avec le "Sticky & Sweet Tour" en 2008/2009, rien que ça.

Dans le détail, on a quelques chiffres impressionnants, comme le fait que Queen B ait amassé 42 millions en 5 dates à Londres, et quasiment 18 millions de dollars en deux dates en France. Malheureusement pour Beyonce, elle devrait bientôt être remplacée dans le classement des tournées les plus rentables, par Taylor Swift, dont les analystes prévoit qu'elle va amasser plus d'un milliard de dollars avec sa tournée à venir. Et quand on voit le prix des places (pour l'une ou pour l'autre), on se dit qu'apparemment, ça n'est pas la crise pour tout le monde...