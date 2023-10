Dr. Dre : ce moment où il a failli arrêter la musique

Il a bien fait de s'accrocher !

Dans le tout nouveau livre de LL Cool J, "The Streets Win: 50 Years of Hip Hop Greatness", Dr. Dre a pris le temps de revenir sur les moments les plus décisifs de sa carrière. Il y raconte notamment le moment où il a failli abandonner la musique, peu avant la sortie de son tout premier album "The Chronic".

"En 1992, je venais de m'acheter une maison. Eazy-E et Jerry Heller essayaient de m'affamer et refusaient de payer l'argent qu'ils me devaient. Je conduisais sur l'autoroute 101 pour aller au studio et sur le chemin, je réfléchissais à tout arrêter. Je travaillais sur The Chronic depuis au moins un mois, et tout ce que je faisais ressemblait soit à quelque chose que j'avais déjà fait, soit à quelque chose moins bien que ce que j'avais déjà fait."

Dre confie alors avoir réussi à mettre ses doutes de côté pour poursuivre sa carrière. Et il a bien fait puisqu'à ce jour, "The Chronic" fait partie des albums de rap les plus vendus dans le monde.

"J'ai commencé à me demander si la musique était ce que j'étais censé faire, mais j'ai mis ces doutes de côté et j'ai persévéré. Une semaine plus tard, j'ai commencé à faire la meilleure muisque je n'avais jamais faite. Ce moment a été crucial pour m'aider à consolider ma détermination à réussir. Ça a aussi confirmé que je possédais tout ce dont j'avais besoin. Tout ce que j'avais à faire était de rester patient et persévérant. Si j'avais écouté cette petite voix qui me disait d'arrêter, ma vie entière aurait été différente."

Très belle leçon d'humilité et de détermination de la part de Dr. Dre, qui est donc à retrouver dans le tout dernier livre de LL Cool J. Dre n'est pas le seul artiste à y avoir participer. Eminem, Nas, Snoop Dogg, Salt-N-Pepa, MC Lyte, KRS-One, Mary J. Blige, De La Soul, Fat Joe ou encore DJ Khaled y ont eux-aussi écrits quelques mots, rendant hommage à ce genre musical qui les passionne et les unit.