Gazo affole les compteurs !

Le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter.

Ça fait déjà trois ans que la France a découvert Gazo, notamment via la sortie de bangers comme "Drill FR 4". Une période qui paraît déjà lointaine, pourtant seulement trois ans se sont écoulés depuis son "explosion". Mais le chemin parcouru depuis par le rappeur est impressionnant. En seulement deux projets, il est tout simplement devenu un incontournable du rap game français et s'est d'ailleurs offert plusieurs featurings de prestige, comme Damso, Ninho, Tiakola, Hamza et bien d'autres.

Son dernier projet en date, la mixtape "KMT", sortie en juillet 2022, avait déjà affolé les compteurs l'année dernière. Mais alors que le rappeur n'a quasiment rien sorti en solo depuis un an, Gazo continue à battre des records de stream, preuve que sa mixtape continue de vivre dans le temps. Une chose dont peu de rappeurs peuvent se vanter aujourd'hui, même parmi les grosses têtes d'affiche. Si bien que le rappeur figure désormais dans les artistes FR qui ont le plus d'auditeurs par mois, avec 8,1 millions.

Avec ses désormais 8,1 MILLIONS d'auditeurs par mois sur Spotify, Gazo devient le 2ème artiste FR comptabilisant le plus d'auditeurs mensuels sur la plateforme !



Avec son nouveau projet qui arrive, il pourrait très bien s'accaparer la 1ère place dans les mois à venir..

Mieux, il a encore 11 titres fièrement postés dans le top 200 Spotify, alors même qu'ils ont tous plus d'un an. Ce qui amène sa mixtape à 335 319 ventes au total, avec 2 550 ventes juste sur la semaine dernière. Gazo ne va donc peut-être pas tarder à rejoindre "A7" de SCH, et ses quasiment 500 000 ventes synonymes de disque de diamant. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite, même si on imagine qu'il peut faire encore mieux, lui qui a prévu de tout rafler avec son prochain album, qui devrait arriver dans les mois à venir.

GAZO est présent sur 11 titres qui sont dans le TOP 200 SPOTIFY FRANCE alors qu'il n'a pas sorti de son en solo depuis juillet 2022

Le nouveau hitmaker du rap français ?



Le nouveau hitmaker du rap français ? 😏 pic.twitter.com/fnkGUUtKY7 — GAZO NEWS 🚫🎮 (@gazofans) October 1, 2023