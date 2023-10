Tupac : ses frères et soeurs se réjouissent de l'arrestation de son meurtrier

Depuis l'annonce de l'arrestation de Keefe D, le principal suspect de l'assassinat Tupac, la réaction de la famille du rappeur était très attendue. Sa soeur, Sekyiwa "Set" Shakur", vient en effet de publier un communiqué sur les réseaux sociaux. Elle y décrit son émotion et son soulagement, mais aussi son envie de ne pas tirer de conclusions trop hâtives sur la culpabilité de Keefe D.

"C'est sans aucun doute un moment charnière. Le silence des 27 dernières années entourant cette affaire a été très éloquent dans notre communauté. Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité du décès de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. Sa vie et sa mort comptent et ne devraient pas rester sans réponse ou non reconnues, alors oui, aujourd'hui est une victoire mais je réserverai mon jugement final au moment où tous les faits et procédures judiciaires seront terminées. Plusieurs mains ont été impliquées dans cette affaire et il reste tellement de choses autour de la vie et de la mort de mon frère Tupac."