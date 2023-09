Jul prépare déjà son vingtième album !

Le rappeur marseillais a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux.

Le rappeur le plus prolifique de sa génération va encore frapper. Plus de trois mois après la sortie de son dernier album "C’est quand qu’il s’éteint ?", Jul prépare déjà la suite. Absent des ondes depuis la sortie de son dernier single "Ha ha ha", sorti en août dernier, le Marseillais a tenu à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux : il n’a pas disparu, Jul est en train de travailler. "Ma team, j’espère que tout le monde va bien, débute-t-il. En ce moment, je ne suis pas trop là ! Je suis sur la fin de l’album ! En ce moment, je prépare les feats". Il rajoute : "N'oubliez pas que je vous aime !" Une belle façon d’annoncer à son public, la sortie prochaine de son vingtième album. Jul est une véritable machine et ne semble vraisemblablement jamais s’arrêter, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Plus fort que Johnny

Avec son dernier album déjà, Jul avait retourné le rap game. Un disque qui succède à "Coeur Blanc", sorti le 9 décembre 2022 et qui contient 21 titres dont 6 featurings. Une réédition est dévoilée quelques semaines plus tard, avec six nouveaux morceaux. 7 jours après sa sortie, l’album s’écoule à 38 997 exemplaires et se voit certifié disque de platine à la fin du mois de juillet, équivalent à plus de 100 000 ventes. Un véritable record pour Jul qui obtient le 21e disque de platine de sa carrière, dépassant Johnny Hallyday et ses 20 albums de platine. En 2022, le rappeur de Marseille devenait aussi l'artiste au plus gros nombre de ventes de l'année, avec 1 million d'albums vendus.