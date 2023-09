Kery James : pourquoi "la Mafia K'1 Fry n'existe plus"

Alors que "Banlieusards 2" vient de sortir sur Netflix, Kery James a aussi publié un clip en lien avec ce film, "1000 raisons" avec Slimane. Forcément, il est en plein marathon promotionnel pour tous ses projets. C'est ainsi qu'il a répondu aux questions du Chairman dans l’émission "Oui Hustle". Au cours de la discussion, la fin de la Mafia K'1 Fry est forcément venu sur le tapis. Kery ne sait pas échappé et a répondu avec franchise sur la fin de cette équipe mythique du rap français.

"On n’a pas échappé à cette règle. C’est exactement pour ça que la Mafia K’1 Fry n’existe plus. Parce qu’il y a eu de l’argent et il y a eu de la renommée. Mais après, pour moi, en tant qu’être humain, où j’en suis aujourd’hui dans ma vie, ce n’est pas essentiel que la Mafia K’1 Fry existe. Ce qui est essentiel, c’est qu’on soit en bons termes. Qu’on soit de bons pères de famille et qu’on se respecte."