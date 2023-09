Booba à Paris à la recherche de Maes : "T’es où victime ?"

Le clash continue entre les deux rappeurs et Booba semble même prêt à en découdre...

La guerre n’est pas prête de s’arrêter entre Booba et Maes. Alors qu’ils se tapent dessus virtuellement depuis un long moment, les deux rappeurs semblent avoir envie d’en venir aux mains. Sur les réseaux sociaux, Booba a partagé une story annonçant son arrivée prochaine à Paris. "J’arrive à Paris Georgey ! On va voir si tu donnes des go ! Donne tout ce que tu as sale victime", peut-on lire. Un message qui semble visiblement donner rendez-vous au rappeur de Villepinte. Début septembre, ce dernier était arrêté par la police à Dubaï, laissant un Booba perplexe : "Si c'est une mise en scène, c'est qu'il a peur de rentrer en France", disait-il.

Et alors qu’il s’entraînant aux spots de combat en Thaïlande, des images du rappeur en pleine séance ont rapidement fait réagir l’interprète de "DKR" : "Ne me dis pas qu’il va me proposer un combat ! C’est la préparation du combat ? Obligé d’apprendre la bagarre", se moquait-il. Mais jeudi 28 septembre, il partage une nouvelle publication sur les réseaux sociaux. Une vidéo de Maes à Meudon-la-Forêt, la ville d’enfance de Booba avant Boulogne-Billancourt : "Frérot, je suis dans ta ville !", dit-il avant de lui dire de venir le rejoindre, tout en montrant son poing. Cette vidéo, Booba la commente vivement, en s’adressant directement à son rival : "T’es où victime ? Tu fais plus l’acteur ? Pourquoi ce silence soudain ? T’as plus d’énergie ? Ça se passe bien avec MJK ?" Une nouvelle provocation qui pourrait vraiment finir en Orly 2.0 si les deux rappeurs venaient réellement à se croiser.