Lil Wayne : découvrez le tracklisting de "Tha Fix Before Tha VI"

Sa mixtape avant son prochain album.

La sortie d'un projet d'un album de Lil Wayne est toujours un événement. Evidemment, on aurait préféré un album mais une mixtape avant l'album, on prend aussi, surtout quand on connaît l'histoire de Weezy avec ce format. Il en a longtemps été le roi. Alors qu'il a annoncé la sortie de "Tha Fix Before Tha VI" il y a peu, il en a dévoilé aujourd'hui le tracklisting avec Euro, Fousheé et Jon Batiste au casting. Le projet sortira ce vendredi 29 septembre. Cela veut aussi dire "Tha Carter VI" est dans les starting-blocks même si 2 Chainz a révélé que les fans peuvent s'attendre à ce que son très attendu projet commun "ColleGrove 2" avec Weezy arrive avant la fin de l'année 2023.