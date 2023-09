Booba provoque avec sa Lamborghini : "Tu l’as dans ton pe-cli, je l’ai dans mon parking"

En grand farceur qu'il est, le rappeur montre un cliché de son luxueux véhicule acheté en 2022.

"Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dos-d'âne", disait Booba en 2015 sur "92i Veyron". Fan de voiture, le rappeur a fait l'acquisition d'une belle Lamborghini kaki en octobre 2022. Alors qu'il mettait un terme au challenge donné à ses fans il y a quelques jours, il continue de faire parler de lui sur les réseaux, en s'adonnant à sa deuxième passion : la provocation. Après avoir dézingué Kaaris pour son featuring avec Koba LaD, qualifiant le titre comme étant "affligeant", il donne des nouvelles de sa Lamborghini. Il dévoile en story sur Instagram un cliché de son bolide, avec en légende : "Tu l’as dans ton pe-cli, je l’ai dans mon parking". Un petit pic qu'il balance aux rappeurs, sans vraiment lâcher de nom.

"Je suis un peu l'inverse de la mentalité française qui est de rayer ta voiture quand tu en as une belle"

Dans son parking, Booba possède plusieurs autres voitures qui en feraient baver plus d'un. Une Porsche, une Ferrari et une Mercedes-AMG GT. Il y a quelques années, il apparaissait même dans l'émission "Automoto" diffusée sur TF1, où il évoquait un autre de ses véhicules : "Ma Ranger Rover Sport, c'est pour chiller tranquille. Ecran DVD, sono... On peut jouer à la console quand on part en concert et tout". Il poursuit : "Je suis un peu l'inverse de la mentalité française qui est de rayer ta voiture quand tu en as une belle au lieu d'applaudir. Moi personnellement, quand je vois quelqu'un qui a une belle voiture, je me dis que je suis content pour lui".