Hornet la Frappe rend hommage au rap français dans “Vie d’artiste”

Il s'agit d'un morceau issu de son dernier projet "Avant cités d'or".

Alors que l'heure est plutôt aux clashs ou aux polémiques, que les rappeurs se mettent des coups de pression via les réseaux sociaux, Hornet la Frappe a une approche différente dans un des titres de son dernier projet. En effet, dans "Vie d'artiste" issu de sa mixtape "Avant cités d'or", rend un hommage vibrant au rap français n'hésitant pas à faire du name-dropping, à l'instar de ce qu'avait pu faire Médine il y a quelques années dans "Lecture aléatoire". Si l'artiste havrais parlait plutôt de l'ancienne école, Hornet rend également hommage à ses pairs, à ceux qui tiennent le haut du pavé actuellement comme Gazo, Jul, SCH ou Ninho. Mais, il parle aussi de Booba, Rim-K, Kaaris, Tiakola, Werenoi, Busta Flex, Mister You, Maes, Kalash Criminel ou encore Landy. Enfin, on note qu'il cite un artiste qui ne vient pas de l'Hexagone, le chanteur portoricain Ozuna.

Une rareté qui n'a pas manqué d'être remarquée parmi les observateurs attentifs du rap game.

Hornet la frappe a rendu un bel hommage au rap français ✨



Booba, Sch, Jul, Kaaris, Ninho, Tiakola, Werenoi, Rim’k, Lacrim…



« Vie d’artiste »



pic.twitter.com/BjxkZEoDZw — Kultur (@Kulturlesite_) September 22, 2023 Hornet la Frappe fait une Ode au rap français dans le morceau "Vie d'artiste " où il effectue un hommage à Tiakola : "Je fais de la mélo comme Tiako " 🐉 pic.twitter.com/1RXUTDEvf3 — FC Tiakola 💿💿💿 (@FcTiakola) September 22, 2023

Il serait trop long de vous écrire tout le morceau ici, mais on vous conseille quand même le lire chez nos camarades de Genius si jamais vous n'avez pas toutes les références.

On ne peut que féliciter Hornet la Frappe qui prend tout le monde à contre-pied avec un morceau très positif qui montre toute la vitalité du rap français, actuel ou passé.