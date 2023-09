Dave et Tiakola battent un record !

Les collaborations entre le Français et l'Anglais connaissent un véritable succès !

C'était la collaboration la plus attendue de l’été. Avec "Meridian", Dave et Tiakola ont provoqué un véritable cataclysme entre la France et le Royaume-Uni. Déjà fin juillet, un premier extrait avait rendu tout le monde impatient. Aujourd’hui, la hype est telle que les deux rappeurs viennent de réaliser un beau record. Après seulement un mois, "Meridian" est certifié single d’or avec plus de 15 millions d’écoutes sur les différentes plateformes de streaming. Sur Spotify, le titre a été écouté plus de 21,1 millions de fois. Un véritable succès pour ce morceau, qui vient d’obtenir la certification la plus rapide en France cette année. Le clip réalisé par Jo Caleb et Kyle Evans fait aussi son effet. Il comptabilise plus de 14 millions de vues.

De son côté, leur deuxième featuring "Special" se porte lui aussi très bien. Sorti un jour après le premier, il comptabilise 9,1 millions d’écoutes sur Spotify.

Félicitations à Dave & Tiakola qui viennent d’obtenir le single d’OR le plus rapidement obtenu en 2023 en France (29 jours) avec leur titre « Meridian » !



Les CROCODILES TEETH ont fait effet. 🐊🦷

"Melo" toujours au top

Une bonne nouvelle pour notre Tiakola national, qui voit son succès grandir de jour en jour. Son premier album "Melo" sorti le 27 mai 2022 continue de marquer les esprits. D’après le SNEP, il continue de figurer dans le top 10 des albums chaque semaine. Certifié double disque de platine le 9 mars dernier, le triple disque de platine ne devrait plus se faire attendre trop longtemps.