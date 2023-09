La Fouine : son évolution physique divise les internautes

Depuis plusieurs années, le rappeur ne cesse de se transformer.

S'il déserte les studios d'enregistrement, il ne déserte pas les salles de sport. La Fouine opère une transformation physique depuis quelques années. Une évolution, qui, depuis le début de sa carrière, impressionne grandement ses fans, qui ont connu le rappeur avec une toute autre musculature. Déjà en mai, une story de l'interprète de "Du Ferme" publiée sur Snapchat surprenait son public. Il apparaissait presque gonflé, lui valant plusieurs surnoms comme The Rock, Captain America ou encore La Montagne. Après avoir montré son soutien aux victimes du séime au Maroc, La Fouine publiait il y a quelques jours une nouvelle publication sur ses réseaux sociaux, pour montrer son évolution. Sur un balcon, le rappeur de Trappes apparaît arborant seulement un short, montrant ainsi son épaisse musculature.

Dans les commentaires, les réactions ne se sont pas faits attendre. Les fans de l'artiste n'y vont pas de main morte. "C'est trop, il est parti trop loin", peut-on lire. Ou encore : "Arrête de te doper", "Le Fouiny a changé complètement", "Je comprends mieux pourquoi Booba ne fait plus le malin", "C'est devenu The Rock en plus bronzé". Une impressionnante transformation qui lui a valu d'obtenir plus de 85 000 likes sur sa publication.

Si La Fouine réalise différents showcases, le rappeur est absent des ondes depuis la sortie de son dernier album "XXI" en 2021. Il apparaît seulement sur deux morceaux cette année : "Dolce" avec Sultan et "Si j'avais" avec 47ter. Il faisait également une apparition chez Generations où il balançait un freestyle exclusif.