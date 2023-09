"C'est du bon travail !", Snoop Dogg partage le nombre de joints qu'il a fumé en une journée

Dans une vidéo publiée sur les réseaux, le rappeur américain dévoile la rangée de blunts consommée durant sa journée de travail.

Snoop Dogg et le cannabis… une véritable histoire d’amour. Alors qu’il traînait dans un hôtel de Rotterdam aux Pays-Bas, le rappeur américain a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Très actif sur ce réseau, il montre à son public ce qu’il était en train de faire : regarder un match de la NFL, avec les Steelers de Pittsburgh. Mais l’interprète de "Gin and Juice" s’est bien évidemment attelé à une autre activité pendant le match : fumer des joints. "Je vous montre ce que j’ai fait aujourd’hui", lance Snoop Dogg en montrant une rangée de blunts devant la fenêtre. Au total, c’est onze joints que le rappeur a fumé "en une journée de travail". "Oh, wow, c’est du bon travail Dog", se félicite-t-il, montrant ensuite quel genre de cannabis il a fumé : un sac de Death Row Premium, portant le nom du label qu’il a racheté en 2022.

"Je n'ai pas le temps"

Le plus gros fumeur du rap game attise les questions autour de sa consommation depuis de nombreux années. Une consommation si grande qu’il a embauché un rouleur de joint personnel en 2019. "Je n'ai pas le temps, déclarait-il dans une interview. Le mec les roule et les mets dans un paquet. Son timing est impeccable !". Un job qui rapporte au rouleur entre 40 000 et 50 000 dollars par an. Un salaire qui a par ailleurs augmenté en 2022 suite à l’inflation, comme le dévoilait Snoop Dogg dans un tweet.