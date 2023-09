Favé lance son "University Tour"

mdrrr je vois quoi, favé qui vient donner un showcase dans ma fac alors ça c’est bien — apo (@apgllt) September 18, 2023

On n'en sait pas beaucoup plus sur cette méthode originale de promotion mais ce qui est certain c'est que cela ne devrait pas être un one shot puisque le rappeur du 9.5, sur Instagram, est déjà en quête d'un autre campus pour performer d'autant qu'il semble vraiment content de cette "première date" !