Damso annonce la sortie de 5 titres live

Un nouveau coffret de vinyles de "QALF Infinity" est disponible, avec 5 extraits live inédits.

Une surprise avant son départ. Alors que Damso a disparu des réseaux sociaux, sur son site officiel, une jolie surprise de départ a été annoncée : une nouvelle édition inédite de l’album "QALF Infinity" sous forme d’un coffret de quatre vinyles dont 5 nouveaux titres. En plus de l’intégralité de de son quatrième disque et de sa réédition, le Belge propose un nouveau vinyle comprenant 5 morceaux interprétés en live : "Youvoi", "Dose", "Coeur en miettes", "Deux Toiles de Mer" et "Chialer". Une surprise qui peut en cacher une autre : 1500 vinyles dédicacés par l’artiste seront envoyés aléatoirement parmi les commandes.

Un départ en camping-car

"Je vais faire un plan et je vais niquer le game, après j’achète un camping-car, je fais un studio dedans, je fais le tour du monde si je peux puis je fais des sons pour moi", annonçait Damso à Tarmac en 2020. Tout est donc désormais mis en place pour qu’il se retire doucement du rap game dans son camping-car/studio… avant de revenir d’ici deux ans comme l’affirmait sa photo de profil sur Instagram. "Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je pars en camping-car, merci beaucoup, et on se capte en 2025", annonçait le rappeur lors du dernier concert de sa tournée le 27 août dernier. Un show durant lequel il offre aussi sa Rolex et sa chaîne à des fans, affirmant que "là où je vais, je n’en ai pas besoin".