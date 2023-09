Angèle reprend Gazo et Heuss l’Enfoiré avec sa version de “Saiyan”

Avec le succès de la reprise par une IA, la chanteuse a finalement repris le titre sur scène pour la première fois.

Elle l’interprète pour la première fois en live. Ce dimanche, Angèle était l’une des têtes d’affiche de la Fête de l’Humanité. Dernier concert de son "Nonante-Cinq Tour", la chanteuse belge a voulu marquer le coup en régalant son public. "Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ?", lance-t-elle à ses fans. Ainsi, pour la première fois en live, Angèle a interprète de le hit de l’été de Gazo et Heuss L’Enfoiré : "Saiyan". Un morceau qui n’a vraisemblablement aucun lien avec l’interprète de "Démons", mais que le public souhait impérativement qu’elle chante depuis des semaines. Accompagnée de son piano, elle a donc réalisé leur rêve en reprenant enfin le titre des deux rappeurs.

"J'ai peur pour mon métier"

L’origine de cette reprise, elle remonte au 8 août dernier. Un beatmaker répondant au nom de Lnkhey publie sur les réseaux une reprise de chanson réalisée par une intelligence artificielle. Cet été, elles florissant de partout et certaines semblaient plus vraies que nature. C’est le cas donc de la reprise de ce producteur, qui publie "Saiyan" chantée par Angèle. La ressemblance avec la voix de la Belge est impressionnante et la fait même réagir : "Je ne sais pas quoi penser de l’Intelligence Artificielle, explique-t-elle. Je trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier". Depuis un mois et demi, la reprise a été écoutée plus de 3,6 millions de fois sur Youtube. Un vrai buzz qui l’aura propulsé jusque sur la scène de la Fête de l’Humanité.