Nas : découvrez le tracklisting de “Magic 3”

Le troisième et dernier volume de sa série est enfin disponible !

C’est une année bien remplie pour Nas. Après la sortie de "Magic 2", son 17e album et la suite du premier volet paru en 2021, le mythique rappeur américain balance déjà la suite. Ce vendredi 15 septembre, il dévoile son 18e album et le volume final de sa série : "Magic 3". Un projet de quinze titres entièrement produit par Hit-Boy, comme pour sa précédente trilogie, "King’s Disease". Un nouvel opus où l’on retrouve qu’une seule collaboration. Intronisé au Hip-Hop Hall of Fame de Billboard en août aux côtés de Lil Wayne à l’occasion des 50 du hip-hop, Nas déclarait : "Je suis tellement honoré d'être encore en vie pour voir que ça fait 50 ans en tant que fan". C’est justement aux côtés du l'interprète de "Lollipop" que l’artiste de New-York apparaît en featuring sur la sixième piste, "Never Die". Il s’agit-là du premier réel morceau entre les deux rappeurs. Ils avaient auparavant déjà collaboré ensemble mais jamais en duo. On les retrouvait sur "Outro" de Lil Wayne aux côtés de Bun B, Shyne et Busta Rhymes en 2011 et en 2010, sur "My Generation", de Nas, Damien Marley et Joss Stone.

Découvrez le tracklisting complet de "Magic 3" :