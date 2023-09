Rohff demande aux nouveaux rappeurs de se remettre à écrire

"Dénoncez un peu le système et toute cette misère sociale !", lâche le rappeur.

Rohff n’hésite jamais à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Après la mort du jeune Nahel en juin, le rappeur partageait ses pensées dans un long message. La polémique autour de Médine le fait aussi vivement réagir. Cette fois-ci, il pousse un coup de gueule contre la nouvelle génération de rappeurs. "Les nouveaux rappeurs français, réveillez-vous ! Arrêtez de chanter que la drogue, les fours, la flambe, l'argent, la dégaine, balance-t-il. On s'en fout de ces gamineries, dénoncez un peu le système et toute cette misère sociale, tout ces meurtres, ces balles perdues sous fond de trafic de drogue". Il poursuit : "Donnez de la force au peuple un peu. Pointez du doigt les lois sur l'éducation sexuelle des enfants, ça vise vos petits frères et sœurs, cousins, cousines, nièces et neveux".

Visiblement agacé par l’absence de prise de position du rap français, le message vise à les pousser à prendre la parole davantage sur les sujets de société, afin de sensibiliser plus : "Vous avez un cerveau, du talent, écrivez des vrais textes, condamnez tout ça ! Ils vont détruire vos générations, diffuser vos morceaux faisant l'apologie de la drogue et vous emprisonner derrière ! Ouvrez les yeux, ne devenez pas leurs pantins, vous allez sombrer dans leurs ténèbres sans issue. Réveillez vous !!!!", conclut Rohff, qui voudrait que le rap retrouve son ADN engagé. De son côté, il prépare aussi la sortie de son onzième album "Fitna", qui succèdera à "Grand Monsieur" sorti en décembre 2021.