2Pac dépasse les Beatles dans les charts

27 ans pile après sa mort.

La coïncidence est belle ! Alors qu'on célébrait hier le triste anniversaire de sa disparition, Tupac continue de faire vivre sa musique. Sortie à titre posthume en 1998, sa compilation "Greatest Hits" vient de surpasser l'un des plus grands classiques de l'histoire de la musique britannique.

En effet, avec un total de 491 semaines passées dans le top 200 albums du Billboard américain, cette compilation dépasse "Abbey Road" des Beatles. Un vrai symbole qui témoigne de l'impact durable de Pac dans la musique.

Avec cette performance, "Greatest Hits" rejoint d'autres très grands albums du rap américian comme "Curtain Call" d'Eminem ou encore "Good Kid m.A.A.d City" de Kendrick Lamar.

2Pac’s chart dominance continues as his "Greatest Hits" overtakes Beatles classic https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/9oT1B6e24j — HipHopDX (@HipHopDX) September 13, 2023

Un honneur posthume de plus pour Tupac dont l'étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame était inauguré en juin dernier en présence de sa soeur et Big Boy.

Côté justice, l'enquête autour de son assassinat il y a désormais 27 ans semble relancée depuis quelques mois. La maison de Keefe D, longtemps soupçonné d'être l'auteur du meurtre du rappeur, a notamment été perquisitionné et devrait selon les rumeurs amené vers son arrestation prochainement. Près de 30 ans après sa disparition, il est donc possible que Tupac et ses proches obtiennent enfin justice !