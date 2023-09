Favé : découvrez le tracklisting de son premier album "Il le fallait"

Le projet sortira le 13 octobre.

Favé vient d'annoncer son premier album. L'opus s'appellera "Il le fallait" et sortira le 13 octobre. Il contiendra des featurings de Gazo et So La Lune. Les précommandes sont déjà ouvertes. A cette occasion, le jeune rappeur a également dévoilé le tracklisting de son projet.

"Après plus d’1 an de travail, j’suis fier de vous annoncer que mon premier album « Il Le Fallait » sortira le vendredi 13 octobre. Merci a tous ceux qui ont pu travailler sur ce projet de près ou de loin Merci a tous ceux qui me soutiennent depuis le debut sans vous il y aurais rien de tout ça c’est vous la vrai force Merci d’avance a tous ceux qui précommanderont l’album "