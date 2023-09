Doja Cat obtient le premier numéro un du rap amércain au Billboard depuis un an !

C'est de bonne augure avant la sortie de son album.

Alors qu'elle sortira le 22 septembre prochain son tout nouvel et quatrième album "Scarlet", Doja Cat vient de réaliser un bel exploit. En effet, son single "Paint the Town Red" vient de se hisser à la première place du top 100 singles au Billboard américain. Il s'agit du deuxième top 1 de Doja après son titre "Say So" en 2020. C'est aussi et surtout une véritable performance puisqu'aucun titre de rap n'avait réalisé un tel score depuis Nicki Minaj et "Super Freaky Girl" en août dernier. Seuls Drake, 21 Savage ou encore Lil Durk avaient tenté l'exploit ces derniers mois, mais sans jamais parvenir à dépasser la deuxième place du classement.

Pourtant, la chanteuse californienne s'est récemment mis une bonne partie de sa communauté à dos après avoir avoué dans un post sur Twitter qu'elle n'aimait pas ses fans. Une révélation assez osée qui lui a coûté plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Mais comme quoi quand la musique est bonne, le public sait vite pardonner !

"Paint the Town Red" est le deuxième single du prochain album de Doja Cat après "Attention" sorti en juin dernier. Depuis, elle a également sorti un troisième morceau, "Demons", qui nous prouve une nouvelle fois qu'elle est une excellente rappeuse. Rendez vous le 22 septembre pour découvrir ce nouveau projet qui sera ensuite suivi d'une grande tournée américaine, "The Scarlet Tour". En espérant que Doja annonce prochainement un passage en France !