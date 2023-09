Booba se moque de l'entraînement de Maes en Thaïlande : "C’est la préparation du combat ?"

À chaque nouvelle story du rappeur de Villepinte, le Duc ne peut pas s'empêcher de faire son commentaire.

Le combat continue de faire rage entre Booba et Maes. Alors qu’il se faisait arrêté par la police de Dubaï le jeudi 7 septembre, le rappeur de Villepinte s’est fait railler par le Duc de Boulogne : "Si c'est une mise en scène, c'est qu'il a peur de rentrer en France", écrivait Booba. Et comme tout est un prétexte à se moquer de l’interprète de "Méchant" se fait de nouveau tailler. En story sur Instagram, Maes a récemment filmé sa séance d’entraînement aux sports de combat en Thaïlande. Des images où l’artiste français torse nu, gants de boxe à la main déployait toute sa force face à un coach local. La réaction de Booba ne s’est évidemment pas fait attendre : "Ne me dis pas qu’il va me proposer un combat ! C’est la préparation du combat ? Obligé d’apprendre la bagarre", se moque le rappeur. Il ne s’est pas arrêté là, dédiant même une story entière à la prestation de Maes : "Mais oui Georgy, on attend. Tu peux tout essayer, il faudra me faire en vrai petit. Bonne chance, continue à t’entraîner dur, ça va payer !"

Maes VS Booba

Pour rappel, si les deux artistes sont comme un chien et chat depuis plusieurs, la guerre a été de nouveau déclarée depuis la fin du mois d’août. Sur les réseaux sociaux, Maes a publié l’extrait d’un nouveau single accompagné d’une vidéo où il chante fièrement les paroles : "Faut une meuf qui twerk comme Patty", entend-on. "Patty", un surnom en référence à Patrica, la mère des enfants de Booba. L’interprète de "Fetty Wap" va même plus loin en mentionnant le nom de son fils : "T’es une sal*pe comme Patty, la mère de tes enfants… au final, Omar c’est un fils de pute non ?" Depuis, le match a commencé et n’est pas prêt de s’arrêter.