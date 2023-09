Gunna remonte sur scène pour la première fois depuis sa sortie de prison

Et envoie un message de soutien à Young Thug.

Gunna a peut-être vécu des moments difficiles l'année dernière, mais on peut dire qu'il aura largement su rebondir. Déjà parce que son dernier album "A Gift and a Curse" est un réel succès et qu'il y signe le plus gros hit de sa carrière, "fukumean", mais aussi parce que son retour sur scène heir à New-York était une véritable réussite. Pourtant accusé d'avoir balancé Young Thug pour échapper à la prison, Gunna a finalement su conserver son public, comme le montre les images de ce show diffusé sur les réseaux sociaux. A savoir également que le concert affichait complet et ce depuis de nombreuses semaines déjà.

The energy when #Gunna dropped “rodeo dr” at the Barclays last night? Unmatched! 🔥 pic.twitter.com/XBhTigAXdt — YOUNG STONER LIFE (@YoungStonerLife) September 10, 2023

Pour faire taire les rumeurs autour d'une supposée embrouille avec son boss et ami Young Thug, Gunna a aussi tenu à lui montrer son soutien. Pour cela, les deux mots "Free Jeffery" étaient affichés sur les écrans de la salle de concert.

Gunna showing love to Young Thug tonight in Brooklyn 🐍 pic.twitter.com/wxbYYLPRJV — Complex Music (@ComplexMusic) September 10, 2023

Une manière subtile pour le rappeur d'appeler à la libération de celui qui est toujours derrière les barreaux en attente du début de son procès. Aux dernières nouvelles, la sélection du jury n'est toujours pas terminée, ce qui ralentit encore plus tout le processus judiciaire.