Kalash Criminel annonce une tournée et un nouvel album

Plus d'un an et demi après la sortie de son deuxième album, le rappeur de Sevran est de retour.

C’est un retour qui promet. Plus d’un an après son album commun avec Kaaris, "SVR", Kalash Criminel revient enfin en solo. Le rappeur de Sevran balançait d’ailleurs un premier single en mai dernier, intitulé "This Is Oim", pour acter son comeback. Et alors que le rap français fait doucement sa rentrée, l’interprète de "Piano sombre" a annoncé du lourd à son public : "Yes, yes, yes, la big miff, on se voit le 4 mai au Zénith de Paris pour une grand fête, le méga turn up !", a-t-il lâché sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, Kalash Criminel enflammera donc l’une des plus grandes salles parisienne. Devant près de 6 800 personnes, il interprètera les classiques de sa discographie, comme le mythique et bouillant "10 12 14 Bureau" ou encore "Arrêt du coeur" avec son collègue de Sevran, Kaaris.

YES YES YES LA BIG MIFF ❤️❤️❤️

ON SE VOIT LE 4 MAI AU ZÉNITH DE PARIS

POUR UNE GRANDE FÊTE LE MEGA TURN UP

BILLETTERIE OUVERTE MERCREDI À 18H

R.A.S pic.twitter.com/5u9JWiF2dR — LES SHOOTERS ! R.A.S (@KalashCriminel) September 10, 2023

"Qui dit tournée, dit forcément nouvel album", déclarait Kalash Criminel sur Instagram. Si aucune date n’a encore été annoncée, plus d’un an et demi après la sortie de "Sélection naturelle", l’artiste d’origine congolaise va enfin balancer la suite. Il dévoilera alors son troisième album, à découvrir en live le 4 mai prochain. Les places pour le Zénith de Paris sont disponibles mercredi 13 septembre à partir de 18 heures. On vous aura prévenu.