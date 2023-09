Lil Baby : une fusillade éclate pendant son concert

Une personne est dans un état critique.

Avec Gunna, Lil Baby fait partie de ceux qui sont le nouveau visage du Rap US, dont ils portent les couleurs fièrement en multipliant les gros bangers et les featurings prestigieux. Les deux rappeurs s'entendaient d'ailleurs très bien jusqu'aux soucis judiciaires de Gunna, qui est finalement un peu le concurrent direct de Lil Baby dans les charts. Cette semaine, ce dernier était de passage à Memphis pour se produire en concert au Fedex Forum, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.

A vrai dire, le rappeur risque de se rappeler de ce jour, puisque son concert s'est achevé subitement après qu'une fusillade ait éclaté dans la salle. Si on croyait au tout début que personne n'avait été touché ni blessé, une personne dans le public a bien été atteinte par un coup de feu et a été blessée plutôt gravement, et a dû être transportée à l’hôpital. Selon toutes les informations disponibles pour le moment, il s'agirait de CEO Jizzle, cousin du regretté Young Dolph, lui aussi décédé dans une fusillade.

Lil Baby ended his concert in Memphis Tennessee after one person was shot 🙏 pic.twitter.com/NpICifWbi7 — Heart of the streetz ♥️ (@HOTS_twt) September 8, 2023

Plusieurs vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux, notamment l'une où l'on voit Lil Baby quitter rapidement la scène après qu'on ait entendu un coup de feu, mais aussi les vidéos de l'homme évacué en civière par les secours. Selon les autorités, le tireur est toujours en liberté et aucune description n'a été donnée aux médias pour le moment. En ce qui concerne l'artiste, la suite du "It's Only us Tour" semble un peu compromise, au moins pour la date d'aujourd'hui, à Nashville, qui a été annulée.

Young Dolph’s cousin CEO Jizzle was the person that got shot at Lil Baby’s concert in Memphis.. he’s in stable condition 🙏 pic.twitter.com/d1HDNv4Vqv — Traps N Trunks (@trapsntrunks) September 8, 2023