50 Cent et Ja Rule se clashent encore !

C'est reparti pour un tour...

Leur beef dure depuis si longtemps qu'en parler est presque devenu une habitude. Une fois de plus, 50 Cent et Ja Rule s'échangent des piques bien salées sur les réseaux sociaux, alimentant une guerre ouverte qui dure depuis plus de deux décennies. Cette fois, c'est Fif qui a lancé les hostilités en partageant une vidéo de son meilleur ennemi en plein tournage de clip. On y voit Ja Rule attaché à une croix et entouré de choristes habillés en blanc, une scène chargée de références bibliques. Forcément, Fifty a son mot à dire...

"Regardez cette tête de merde, il est sensé être Jésus ? WTF, tu ne peux pas faire ça. Tellement stupide !"

Et forcément, Ja Rule n'a pas pu laisser passer cette énième attaque de Fifty, lui répondant lui-aussi dans un post Instagram rapidement supprimé. Il y montre une photo de la performance du rappeur new-yorkais au Superbowl 2022. En légende, Ja Rule rappelle également à son ennemi les poursuites judiciaires qu'il risque de bientôt affronter pour avoir jeté son micro sur une fan lors de l'un de ses concerts.

"On oublie pas. Profite de tes accusations criminelles et de ton procès c*nnard !"

Ja Rule claps back at 50 Cent over Jesus stunt diss: "Enjoy those charges!" https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/rzu67DYyOn — HipHopDX (@HipHopDX) September 7, 2023

On se demande déjà quel sera le sujet de leur prochaine dispute !