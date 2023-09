The Weeknd bat des records en France !

Avec de nouveaux singles de diamant, l'artiste cumule un total de dix morceaux à plus de 50 millions d'écoutes.

En juillet, il enflammait le stade de France deux fois de suite. Un concert évènement en France pour The Weeknd, qui bat des records dans le pays européen. Cette semaine, l’artiste canadien a réalisé des prouesses. Sur les réseaux sociaux, Universal Music France a annoncé la bonne nouvelle : The Weeknd est devenu l’artiste international cumulant le plus de singles de diamant en France. Lundi, deux nouveaux singles de l’interprète de "Can’t Feel My Face" se sont vus certifiés diamant par le SNEP : "Moth To A Flame" avec Swedish House Mafia et "Creepin’", sa très réussite collaboration avec Metro Boomin. The Weeknd obtient donc un total de dix titres avec cette certification, soit dix morceaux avec plus de 50 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Le Canadien qui dévoilera bientôt son dernier featuring réalise donc des résultats colossaux en France.

En février déjà, The Weeknd devenait le premier artiste à plus de 100 millions d’auditeurs sur Spotify. Pas étonnant donc qu’ils obtiennent ces deux nouvelles certifications, qui viennent s’ajouter à "Starboy" et "I Feel It Coming" en featuring avec les Daft Punk, "Die For You", "Call Out My Name", "Blinding Lights" ou encore "La Fama", sa collaboration avec l’artiste espagnole Rosalía.