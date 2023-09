Rohff lui aussi interdit de concert au Maroc ?

Après Booba, Ninho et Kaaris, à son tour de devoir faire face à une campagne de boycott...

Le Maroc semble en avoir marre des rappeurs français. En juin dernier, Booba devait se produire à Casablanca. Un concert qui a été annulé par les autorités suite à une intense campagne de boycott. La raison ? Les propos "dégradants envers les femmes marocaines ou nord-africaines" de Booba, qu’on peut entendre dans certains morceaux de sa discographie. Peu de temps après, deux autres rappeurs voyaient également leur show annulé au Maroc : Ninho et Kaaris. Ce dernier devait performer dans une boîte à Tanger : le Bling Bling Luxury Club. Des annulations faisant aussi écho aux paroles des artistes.

En cette rentrée 2023, rebelote : un appel au boycott a été lancé sur les réseaux sociaux contre la venue cette fois-ci, de Rohff. Le 9 septembre, le rappeur français est invité à réaliser un showcase dans le club de Tanger. Mais sur X (anciennement Twitter), un internaute se mobilise : "Le Bling Bling Luxury Club de Tanger à osé invité le rappeur Rohff pour un showcase le 09/09/2023 alors qu'il a déjà tenu des propos dénigrants envers nos femmes, écrit-il. De la même manière que nous avons fait annuler le concert de Booba, mobilisons nous pour annuler le showcase de Rohff". Si aucune annulation a été annoncée pour l’instant, ce même internaute ne semble pas vouloir se laisser faire et a même lancé le hashtag "#BoycottRohff". "Nous ne devons pas le laisser faire son showcase à Tanger dans l'établissement indigne qui l'a invité. Écrivez à l'établissement et laissez une note et un avis google. Partagez et agissez !", conclut-il.