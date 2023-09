Diddy redonne les droits de leur musique aux artistes Bad Boys

Très généreux !

Des dizaines d'années après, Diddy s'est décidé à rendre à ses anciens artistes les droits de leur musique. D'après TMZ, les artistes de Bad Boy Records tels que Faith Evans, 112, Ma$e, The LOX ainsi que la famille de The Notorious B.I.G. sont désormais totalement propriétaires de leurs morceaux, tout comme les auteurs et compositeurs ayant travaillés avec eux. D'après certaines sources, Diddy se serait pourtant vu offrir une somme à neuf chiffres pour revendre le catalogue musicale du label. Une offre qu'il aurait donc refusé, préférant privilégier les artistes.

"On nous a dit que la raison de ce choix était motivé par une envie de révolutionner l'industrie en donnant plus de pouvoir aux artistes - ce qui se fait d'une certaine manière depuis longtemps. Dans le cadre de son héritage, Diddy espère enrichir les autres membres de sa communauté."

Belle générosité donc de la part de Diddy et surtout belle pub à quelques jours de la sortie de son nouvel album "The Love Album : Off The Grid". On y retrouvera notamment le tout dernier featuring de The Weeknd, "Another One of Me", qui a récemment été teasé sur les réseaux sociaux.

Pourtant, le boss de Bad Boys Records n'a pas toujours été simple en affaires. Il y a quelques années, Ma$e affirmait n'avoir jamais été assez payé pour ce qu'il faisait, accusant Diddy de l'avoir empêché d'évoluer non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'individu. On est donc assez curieux d'avoir sa réaction à cette nouvelle !