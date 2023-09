Banlieusards 2 : Kofs explique comment il se retrouve dans le film

Sur les réseaux, le rappeur marseillais dévoile les premières images de son passage dans le film de Kery James.

Tout au long de l’année 2023, Kofs a brillé sur les ondes. Il dévoilait notamment son troisième album le 3 février dernier, "Matrixé". Il s’est aussi illustré aux côtés d’autres rappeurs : avec Ivory sur "Pas Changer", avec Bendo sur "Mandat de dépôt" ou encore avec Sofiane et Soprano sur "YEMMA". Pour cette rentrée, c’est dans un autre rôle qu’on retrouvera l’artiste marseillais.

Après la sortie du premier volet en 2019, "Banlieusards" va avoir le droit à une suite le 27 septembre prochain et se dévoile dans une première bande-annonce. Un film réalisé par Leïla Sy et Kery James à découvrir sur Netflix et dans lequel on retrouvera Kofs. Il s’essaie à l’acting pour la première fois en 2016 dans "Chouf" de Karim Dridi, dans le rôle de Réda. En 2021, il apparaît dans "BAC Nord" de Cédric Jimenez aux côtés de Gilles Lellouche et également dans la saison 2 de la série "Validé" de Franck Gastambide. Il s’illustrera désormais dans « Banlieusards 2 » à la fin du mois, comme annoncé sur son réseaux sociaux : "Quand ‘Banlieusard 1’ est sorti, j’ai félicité Kery James, explique-t-il. Il m’a répondu ‘Peut-être qu’on se verra sur un tournage…". Chose dite, chose faite, dans la vidéo accompagnant son message, on découvre Kofs dans plusieurs images issues de ce deuxième volet de « Banlieursards ». "Rendez-vous le 27 septembre pour la suite de l’histoire", conclut-il.