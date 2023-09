Booba tenté par un concert au Parc des Princes ?

Un an après son mythique concert au Stade de France, le rappeur est déjà tenté par un autre lieu.

Ça s’est passé le 3 septembre 2022. Il y a un an, Booba célébrait sa longue carrière lors d’un concert mythique au Stade de France. Devant près de 81 000 spectateurs, le rappeur a réalisé un concert de presque trois heures. Un événement marquant qu’il célèbre aujourd’hui sur les réseaux : "Y a ceux qui parlent, y a ceux qui font. Merci pour ce moment très spécial qui fête ses 1 an aujourd’hui", écrit-il. Une vidéo accompagne le message, faisant revivre aux internautes le show de l’interprète de "Boulbi", avec notamment la montée sur scène de Kayna Samet. Ensemble, ils ont interprété leur classique "Ma Destinée", un single qui a plus de 20 ans aujourd’hui. La chanteuse est plus tard passée chez Konbini pour raconter son souvenir : "J'ai ressenti énormément d'amour. 80 000 personnes qui chantent en choeur ta chanson. Je voyais plein de lumières, plein de petites silhouettes. C'est un gros truc en fait, rempli de plein d'histoires personnelles. Ça m'a donné le vertige", confie-t-elle.

Y a ceux qui parlent, y a ceux qui font. Merci pour ce moment très spécial qui fête ses 1 an aujourd'hui. 🙌🏾🎂🏴‍☠️. #LPNJF pic.twitter.com/PD5W4fBiXA — Booba (@booba) September 3, 2023

Des belles images qui apparaissent aujourd’hui comme une consécration pour le rappeur et aussi pour ses fans, qui n’hésitent pas à partager eux aussi des vidéos du souvenir de ce concert marquant. "Il y a un an jour pour jour, je vivais le concert du siècle", partage une internaute. Un message qui s’accompagne d’une proposition alléchante pour Booba : "On attend un Parc des Princes cette fois-ci !". Ce à quoi le rappeur s’est empressé de répondre : "Le parc, ça s’tente !". Ainsi, après le Stade de France, il faut s'attendre à ce que le rappeur s'attaque à ce lieu, devant près de 50 000 personnes. S'il remplit un stade, ça le fait, non ?