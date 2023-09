The Weeknd : son dernier featuring est pour Diddy

Il va falloir le savourer.

Il ne reste plus qu'une quinzaine de jours avant que Diddy ne sorte son nouvel album "The Love Album : Off the Grid". Un projet particulièrement attendu, d'autant plus depuis que l'on sait que The Weeknd y sera présent pour le tout dernier featuring de sa carrière. En effet il y a quelques semaines, le chanteur canadien expliquait son envie de ne plus faire de featuring, annonçant au passage que son dernier se fera avec Diddy. Une nouvelle que Puff reçoit comme un honneur, comme sera donc le comme il le souligne dans l'un de ses derniers post Instagram.

"C'est officiel, la dernière collaboration de la carrière de The Weeknd sera sur... The Love Album : Off the Grid ! "Another One of Me", le 15 septembre."

Même si cette envie pour The Weeknd d'arrêter les featuring est surprenante, elle reste malgré tout en accord avec son changement de carrière. Dans une récente interview, le chanteur annonçait son envie de mettre fin à son personnage de The Weeknd, probablement pour poursuivre sa carrière sous son vrai nom, Abel Tesfaye.