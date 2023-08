Bosh : découvrez ses premiers pas dans la série de Franck Gastambide sur le MMA

Le rappeur incarnera un combattant de MMA aux côtés de Melvin Boomer.

Rap et MMA semblent faire bon ménage. En octobre dernier, Fernand Lopez, directeur sportif de l’ARES Fighting Championship annonçait l’arrivée imminente d’un rappeur au sein de son écurie. Alors qu’un autre partageait sa transformation pour devenir un professionnel en MMA, il y a quelques semaines, Netflix révélait la sortie prochaine d’une série inédite sur l’univers du MMA, réalisé par Franck Gastambide et David Krespine. Une nouvelle qui n’avait pas fait l’unanimité auprès de Kamelancien.

Aujourd’hui, la série intitulé "La Cage" se précise avec l’annonce du casting et des premières images. Déjà présent dans "Validé", Franck Gastambide a de nouveau fait appel à Bosh, pour jouer un combattant de MMA. À ses côtés, Melvin Boomer qui incarnait JoeyStarr dans la série "Le Monde de Demain". À en croire les premières images, les deux acteurs figureraient parmi la distrubution principale de la série. Plusieurs professionnels du sport ont aussi répondu à l’appel : Georges Saint-Pierre, Ciryl Gane, Salahdine Parnasse, Ramzan Jembiev ou encore Morgan Charrière, Abdoul Abdouraguimov et Taylor Lapilus. Une distribution qui fait rêver pour la toute première série de ce genre en France. Aucune date n’a été communiquée pour le moment et le synopsis reste in connu, mais "La Cage" devrait voir le jour dans le courant de l’année 2024 sur Netflix.