Ninho bat un nouveau record !

Il devient le premier rappeur français à obtenir quatre disques de diamant.

À chaque sortie, il réalise des exploits. Après la parution de son dernier album "NI" le 30 juin dernier, Ninho réalisait déjà des chiffres affolants. En 24 heures, il réalisait déjà pas moins de 50 millions de streams sur Spotify. Le projet est depuis certifié disque de platine en à peine un mois et ses chiffres ne cessent de grimper. En juillet, il devenait même le troisième plus gros vendeur de l’histoire de rap français, avec plus de 3,2 millions de ventes en France. Devant lui, Mc Solaar avec plus de 3,6 millions de ventes. En première position, c’est Jul avec 7 millions de ventes.

Cette semaine, le rappeur du 91 voit un autre de ses albums obtenir une nouvelle certification. Sorti le 3 décembre 2021, Ninho obtient le jeudi 24 août dernier un nouveau disque de diamant avec "Jefe", soit plus de 500 000 ventes. Une récompense qui permet à l’interprète de « La vie qu’on mène » de battre un nouveau record dans le rap game. Avec quatre disques de diamant dans sa discographie ("M.I.L.S. 3", "Comme Prévu", "Destin" et "NI" donc), Ninho devient le premier rappeur à réaliser cette exploit et il n’a pas hésité à partager cette belle récompense avec son public sur les réseaux sociaux, avec une belle animation recouvrant la cover de son album avec du diamant.

Dans les semaines à venir, le rappeur pourrait sûrement atteindre un nouveau palier avec son dernier projet, qui tend vers le double disque de platine.