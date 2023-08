Abou Debeing annonce ses débuts en MMA

Le rappeur vient de publier une vidéo retraçant sa transformation.

Il faisait ses débuts chez Wati B en 2010. Aujourd’hui, Abou Debeing se lance dans une autre aventure que la musique : le MMA. En novembre dernier, c’est Bosh qui annonçait avoir commencé son entraînement pour devenir professionnel de ce sport de combat, rejoignant la team de Fernand Lopez chez Ares Fighting. Récemment, Abou publiait deux nouveaux morceaux aux sonorités amapiano intitulés "Amapigang". C’est donc désormais à son tour de se lancer dans cette pratique.

Sur les réseaux sociaux, le rappeur du 15e arrondissement de Paris publie une vidéo introduisant le début de sa "nouvelle aventure". Une premier épisode d’une série sur sa transformation et ses débuts dans le MMA intitulé "123 jours", où l’on voit Abou au fil des mois s'entraîner durement à la salle de sport. On assiste alors à une impressionnante transformation en 123 jours. Une transformation qu’il entreprend avec son coach et ami Mehdi Ben Lakhdhar, également combattant professionnel français de MMA. Le rappeur donne rendez-vous à ses fans le 14 octobre prochain, pour le découvrir dans cette nouvelle odyssée sous le nom d'Abou Kamara, lors du championnat AEF qui a eu lieu à cette même date à la Glaz Arena de Rennes.